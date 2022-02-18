حصاد «النقل» اليوم.. التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتأخيرات القطارات 90 دقيقة

شهدت وزارة النقل اليوم، العديد من الفاعليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرز تلك الفعاليات ومنها:

ناشدت وزارة النقل المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال التواجد داخل مواصلات النقل المختلفة التابعة لوزارة النقل ومنها: «هيئة السكة الحديد، والشركة المصرية لمترو الأنفاق، وكذلك أتوبيسات السوبر جيت».

وأوضحت «النقل» عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة ارتداء الكمامة، وذلك لعدم التعرض لغرامة فورية داخل مرفق مترو الأنفاق فى الخطوط الثلاثة، ومنها خط «المرج - حلوان - المرج الجديدة».

وتابعت، أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها من الورشة مباشرة، كما يتم تعقيم وتطهير المحطات، ومنافذ بيع التذاكر وكذلك محطاتالسكك الحديدية بالكامل فى الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، كما ستم تعقيم وتطهير اتوبيسات السوبر جيت.



وكانت قد أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملةعلى بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

https://www.dostor.org/3718758

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعضالخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

https://www.dostor.org/3718384

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و438 شاحنة و361 سيارة ملاكي.

حيث شملت حركة الصادرات تداول 903 أطنان بضائع عامة ومتنوعة 218 شاحنة و5 ملاكي.

حيث شملت حركة الواردات تداول 1601 طن بضائع عامة ومتنوعة 220 شاحنة و356 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 64 شاحنة و6 ملاكي والسفينة بوسيدناكسبريس بحمولة 77 شاحنة و14 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و 3 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 70 شاحنة و1 ملاكي.

ووفقا لما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء نويبع السفينة آيلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تماستقبال 55 شاحنة بحمولة 469 طن بضائع عامة و116 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا، وتصدير 40 شاحنة بحمولة 903 أطنان بضائععامة و1 ملاكي.

https://www.dostor.org/3718222