«النقل» تناشد الركاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ناشدت وزارة النقل المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال التواجد داخل مواصلات النقل المختلفة التابعة لوزارة النقل ومنها، هيئة السكة الحديد، والشركة المصرية لمترو الأنفاق، وكذلك اتوبيسات السوبر جيت.



وأوضحت «النقل» عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة ارتداء الكمامة، وذلك لعدم التعرض لغرامة فورية داخل مرفق مترو الأنفاق فى الخطوط الثلاثة، ومنها خط «المرج - حلوان - المرج الجديدة»، وكذلك قطارات السكك الحديدية، وكذلك أتوبيسات السوبر جيت.

وتابعت، أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها من الورشة مباشرة، كما يتم تعقيم وتطهير المحطات، ومنافذ بيع التذاكر وكذلك محطات السكك الحديدية بالكامل فى الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، كما ستم تعقيم وتطهير اتوبيسات السوبر جيت.



وكانت قد أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل، منعًا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة، بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ما يساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.