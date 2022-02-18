الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

استعدادات خدمة الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب لبدء أنشطتها 2022

الأنبا موسى
الأنبا موسى

تستعد خدمة الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب لبدء أنشطتها وخدماتها المركزية لعام 2022، حيث وجه نيافة الأنبا موسى، أسقف الشباب، الدعوة إلى أعضاء الأسرات الجامعية للمشاركة في فعاليات وأنشطة الخدمة، التي يعد من أبرزها المهرجان السنوي للأسرات الجامعية، والمسابقة الكتابية «فتشوا الكتب» التي تستهدف تشجيع الشباب على دراسة الكتاب المقدس، إلى جانب أكاديمية المواهب التي تسعى لتطوير مواهب الشباب والاستفادة منها داخل الأسرات.

وذلك في عدة مجالات مثل: «الكورال والألحان والمسرح والمجالات الأدبية والثقافية والفنون التشكيلية»، تحت إشراف عدد من المتخصصين.

كان نيافة الأنبا موسى التقى في ديسمبر الماضي أمناء وخدام الأسرات الجامعيّة لمناقشة تطلعات الشباب وأفكارهم لتطوير الخدمة، تلا ذلك عقد عدد من اللقاءات مع خدام وخادمات الأسرات الجامعيَّة وأعضاء الأمانة العامة الحالية لتنظيم كافة أمور الخدمة، وأسفرت اللقاءات عن إعادة تشكيل «مجلس أمناء الأسرات الجامعية» من أمناء وخدام وخريجي الأسرات الجامعية لقيادة  الخدمة خلال الفترة المقبلة.

اسقف الشباب 40 عاما على تأسيس أسقفية الشباب 40عاما على إنشاء أسقفية الشباب أسقفية الشباب الانبا موسي أسقفية الشباب

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