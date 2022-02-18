الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه فى حادث ببولاق الدكرور

جثة
جثة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير ووفاة شاب، وعلى الفور انتقل العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، وتبين أن سيارة مسرعة كانت تسير بشارع ترعة عبدالعال ببولاق الدكرور اصطدمت بشاب يبلغ من العمر 18 سنة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم الإستماع لأقوال الشهود تحريات الاجهزة الامنية ببولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور منطقة بولاق الدكرور حادث تصادم سيارة

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