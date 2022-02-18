إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركزي إدكو ووادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أزالت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس بدر محمد بدر، 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4665 م٢ بمركزي إدكو ووادي النطرون من خلال الإدارات الزراعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية والشرطة، ومهندسى حماية الأراضي عبارة عن:- إزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 4500 م٢ بزمام جمعية الحلواني بإدكو، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وإزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية بزمام جمعية كفر داوود بوادي النطرون بمساحة 165 م٢.

وأكد المهندس محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه يتم إزالة التعديات وفق خطة يتم تنفيذها عن طريق إدارة حماية الأراضي، ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية، فور الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات وإزالتها في المهد، والتنسيق مع رؤساء المدن، ووضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية، والتعامل الفوري والجدي مع أى شكل من أشكال التعديات فور وقوعه، بالإضافة إلى التوعية وحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيراً إلى أن سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة جميع الحالات فى المهد.

يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.