ليلة الإسراء والمعراج 2022.. لماذا سميت بهذا الاسم؟

ليلة الإسراء والمعراج.. لماذا سميت بهذا الاسم؟ من الكلمات البحثية الأكثر رواجا حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ استطلاع هلال شهر رجب 1443 من خلال اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فضل الليلة وحكم صيام يوم الإسراء والمعراج وموعد استطلاع هلال شهر شعبان 1443.

ليلة الإسراء والمعراج 2022

جاءت رحلة الإسراء والمعراج في وفاة السيدة خديجة رضى الله عنها والحزن التي شعر بها النبي صلوات الله عليه عقب وفاتها بالإضافة إلى المعاناة في الدعوى ونشر تعاليم الدين بين أهل مكة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة.

سميت بهذا الاسم نظرا لاحتوائها على رحلتين الأولى هى الانتقال المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس في بعض ليلة على غير المألوف في عهدهم حيث كانوا يقطعون هذه المسافة في عدة أيام من خلال الجمال وسيلة الانتقال وقتها وهو ما يطلق عليه "الإسراء".

والرحلة الثانية هى العروج من المسجد الأقصى إلى السموات العلى والارتفاع والانتقال إلى من عالم الأرض إلى عالم السماء "المعراج".

حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب في ذكرى الإسراء والمعراج هو سنة ثابتة عن النبي صلوات الله عليه وهو أمر مستحب فمن صام يوما تطوعا في سبيل الله بغير فريضة باعد الله بينته وبين النار سبعين خريفا.

ويحرص الملايين من المسلمين على صيام هذا اليوم حيث فرض فيه الله سبحانه وتعالى الصلاة حيث لم تكن الصلاة واجبة على المسلمين إنما كانت تطوعية للتقرب من الله سبحانه وتعالى.

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موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1443

ليلة الإسراء والمعراج.. لماذا سميت بهذا الاسم؟ تساؤل كثر ذكره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قرب الاحتفال به قبل استطلاع هلال شهر شعبان في 2 مارس المقبل الموافق 29 رجب الجاري 1443 حيث يأتي شهر رمضان هذا العام يوم 2 أبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.