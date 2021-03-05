تاريخ الإسراء والمعراج 2021

فضل ليلة الإسراء والمعراج على المسلمين





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ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا على موقع " جوجل " من قبل المسلمين كافة أنحاء العالم عن، وتعتبر هذه الأيام الأهم والأفضل على قلوب المسلمين لأن في هذا اليوم تم فيه رحلة النبي محمد رسول الله ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) من مكة إلى القدس ومن ثم الصعود إلى الجنة، أما فيما يشمل تفاصيل رحلة النبي، وهي بدايةمن ظهور جبرائيل الذي قام بأخذ النبي محمد ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) إلى مدينة القدس بإستخدام حصان مجنح، لذلك يعتبر هذا اليوم مهم جدًا بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم حتى يكثرون من الصلاة على النبي محمد والدعاء والتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة.ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء العالم، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل تاريخ الإسراء والمعراج 2021.موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021 في مصر والدول العربية، حيث يتم الاحتفال به من كل عام هجري في يوم محدد بيوم الإسراء والمعراج، لذلك هذا اليوم مميز بالنسبة للمسلمين والمسلمات وله قيمة كبيرة جدًا في الإسلام ومذكور في القرآن الكريم، حيث يحل علينا هذ اليوم من كل عام في يوم 27 من شهر رجب، ويتم الاحتفال به في ذلك التوقيت من قبل الكثير من كافة أنحاء العالم.حيث تعرف ليلة الإسراء والمعراج من أفضل الأيام التي ليها قيمة كبيرة جدًا لدى المسلمين والمسلمات بشكل عام من كافة أنحاء العالم، حيث تضم الكثير من التفاصيل في الرحلة بين السماء والأرض التي خاضها الرسول محمد ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) في هذا اليوم المميز، وقال الله تعالى في كتابه العزيز " سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من أياتنا أنه هو السميع العليم ".