الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب ينزل عن مستوى 1900 دولار مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا وأمريكا

الذهب
الذهب

نزل الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار الرئيسي، اليوم الجمعة إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال
عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1887.71 دولار للأوقية، بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5 في المئة تقريبا، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1889.20 دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق، لدى سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا، إن الاجتماع الأمريكي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.

وتراجعت معنويات الأسواق تجاه الأصول عالية المخاطرة، بعد تبادل القوات الأوكرانية الاتهامات مع من وصفتهم بالانفصاليين المواليين لروسيا حول إطلاق كل منهما النار على خط وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وطردت روسيا نائب السفير الأمريكي في موسكو، بارتل جورمان فيما شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استعداداهم لفرض عقوبات وخيمة على روسيا في حال غزو أوكرانيا.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، أن البنك المركزي على استعداد لرفع معدل الفائدة قريبًا، كما يعتزم مجلس البنك تقييم الجدول الزمني لرفع الفائدة في كل اجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8 بالمئة إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير.

الذهب روسيا كورونا الفضة بايدن

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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