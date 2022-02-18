رعب في بريطانيا من «يونيس».. واجتماع طارئ للحكومة (صور)

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن المملكة المتحدة تواجه أسوأ عاصفة منذ عقود، بعد أن ضربت عاصفة "يونيس" كافة أنحاء المملكة صباح اليوم الجمعة، حيث طُلب من الملايين البقاء في منازلهم لتجنب رياح تصل سرعتها إلى 90 ميلاً في الساعة كما تم وضع الجيش في وضع "الاستعداد العالي".



وتابعت أنه سيعقد اجتماع طارئ مع كوبرا في الوقت الذي تستعد فيه إنجلترا وويلز لما يُتوقع أن يكون أحد أسوأ العواصف منذ عقود، وسيجتمع الوزراء والمسئولون بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أن أجبرت العاصفة يونيس هيئة الأرصاد على إصدار تحذيرات نادرة من الطقس الأحمر - مما يعني خطرًا على الحياة - في معظم أنحاء إنجلترا وويلز.



وقال متحدث باسم الحكومة: "وزير مكتب مجلس الوزراء سيرأس اجتماعا كوبرا في وقت لاحق اليوم لمناقشة الاستجابة لعاصفة يونيس".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعلان أعلى حالة تأهب - مما يعني أنه من المحتمل جدًا حدوث تأثير كبير - قبل وقت قصير من الساعة 4 صباحًا لتغطية شرق إنجلترا بما في ذلك لندن ، لتعمل من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً يوم الجمعة ، بسبب المخاوف من العاصفة التي قد تسبب اضطرابًا كبيرًا وظروفًا خطيرة بسبب رياح قوية للغاية .



وأكد مكتب الأرصاد الجوية أن التحذير الذي يغطي لندن الكبرى وكينت وساري وإيسكس وشرق ساسكس انضم إلى تحذير سابق للطقس الأحمر يبدأ من الساعة 7 صباحًا على طول ساحل ديفون وكورنوال وسومرست، وكذلك الساحل الجنوبي لويلز ، بسبب مزيج من ارتفاع المد والجزر ، رياح قوية وعواصف.

وتابع أن الخطورة تكمن في الحطام المتطاير الذي يشكل خطر على الحياة بالاضافة إلى الضرر الذي يلحق بالمباني والمنازل ، مع تحطم الأسقف وتدمير خطوط الكهرباء على طول ساحل ديفون وكورنوال وسومرست وكذلك الساحل الجنوبي لويلز.



وأكدت الصحيفة ان الخوف الأكبر يكمن في انقطاع الكهرباء وخطوط الاتصال والتي قد تعزل قرى بأكملها.

وتابعت أنه تم تحذير الناس بربط الأشياء في حدائقهم والحذر من الرياح العاتية، التي قد تتسبب في سقوط الأشجار وتطاير البلاط من المباني.