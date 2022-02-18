ضبط 130 تاجر مخدرات في حملات مكبرة بالمحافظات

نجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على مدار 24 ساعة بكافة المحافظات، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (123) قضية مخدرات، بإجمالي (130) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (17.775 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (5.990 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3.503 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (1.150 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدر البودر وزنت (1٫559 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (1٫175كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (320 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (30 جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (325 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (540 جرام)، و(839) قرص مخدر.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.