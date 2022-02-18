الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات العثور على جثة بمدينة 6 أكتوبر

جثة
جثة

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر.

واستمع رجال المباحث لأقوال صديق المتوفي الذي يقيم بصحبته بالشقة، وذكر أنه سافر لزيارة أسرته بدولة عربية، تاركًا صديقه المتوفي بالشقة، وفور عودته اكتشف وفاته.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وذكروا أنهم فوجئوا بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وطرقوا باب الشقة للاطمئنان على المقيمين بها، إلا أنهم لم يتلقوا استجابة، مما دفعهم لإبلاغ قسم الشرطة.

وتحفظ رجال المباحث على مواد مخدرة تم العثور عليها بجوار الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، بمدينة 6 أكتوبر، حيث اكتشف الجيران وفاته بعد انبعاث رائحة تحلل الجثة من داخل الشقة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن المتوفي يحمل جنسية دولة عربية، مستأجر الشقة ويقيم بمفرده، فارق الحياة منذ عدة أيام، وعثر على مواد مخدرة داخل الشقة بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مدينة 6 أكتوبر العثور على جثة مديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة عدم وجود شبهة جنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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