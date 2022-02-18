الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة النواب»: ننسق مع الحكومة لإعداد دراسات بشأن تحرير سعر الأسمدة

وفد لجنة الزراعة
وفد لجنة الزراعة خلال زيارته أسون

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك تنسيق برلماني مع الحكومة، لإعداد  دراسات بشأن تحرير سعر الأسمدة، ودراسة الوقت المناسب لتطبيقه بعدما يحدث توازن في الأسعار عالميا.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور محافظة أسوان، لمصنع كيما للأسمدة، للوقوف على أوضاع وخطط التطوير بالمصنع، وذلك بحضور الدكتور عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ونواب محافظة أسوان.

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 وفد لجنة الزراعة خلال زيارته أسون

وأضاف الحصرى، أن أي سلعة لها سعرين في السوق، يحدث فيها مشكلات، وبالتالي من الأفضل تحرير سعر الأسمدة، مع توفير الدعم للفلاح في أشكال أخرى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخمة جدا في كل القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أزمة الأسمدة والتي وجه الرئيس بحلها عقب ارتفاع الأسعار  العالمية ليصل سعر الطن نحو ألف دولار. 

وتابع، تبنت لجنة الزراعة الأزمة، وعند مناقشتها للتوصل إلى حلول لها بالتنسيق مع الحكومة، مضيفا، وجدنا ان في مصر صعب يكون لدينا ازمة اسمدة، نظرا لأن إنتاجنا أكبر من احتياجاتنا. 

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 وفد لجنة الزراعة خلال زيارته أسون

وتابع، بعد تواصل البرلمان مع مجلس الوزراء فى ظل توجيهات الرئيس السيسى، توصلنا إلى القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، التي من بينها التزام الشركات بتوريد نسبة ال ٥٥ لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ضخ نسبة ١٠% بالسوق المحلى لتوفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من ٢٥ فدان
وأضاف، كما شكلت لجنة الزراعة، لجنة مصغرة لمتابعة خطوات حل الأأزمة ومدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

ووجه الحصري الشكر لمصنع كيما للأسمدة، على التزامه بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوزيع الأسمدة، متابعا، حرصنا على التواجد بالمصنع كأعضاء لجنة الزراعة، لرؤية الإنجاز والتطور في مصنع كيما الذى يتولى مهمة تأمين إنتاج الأسمدة في الصعيد.

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 وفد لجنة الزراعة خلال زيارته أسون

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب، سامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، ومحمود شعلان بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

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