البحرين: ندعم جميع جهود دعم استقرار ووحدة ليبيا

أكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها لجميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة دولة ليبيا الشقيقة، بما يحقق الأمن والسلام والنماء، داعية جميع الأطراف لتغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وذلك ضمن الأطر الدستورية والقانونية.



وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب الليبي باعتباره المؤسسة الليبية المنتخبة شعبيًا، وثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار.