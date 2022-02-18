الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين: ندعم جميع جهود دعم استقرار ووحدة ليبيا

البحرين
البحرين

 أكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها لجميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة دولة ليبيا الشقيقة، بما يحقق الأمن والسلام والنماء، داعية جميع الأطراف لتغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وذلك ضمن الأطر الدستورية والقانونية.


وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب الليبي باعتباره المؤسسة الليبية المنتخبة شعبيًا، وثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار.

أمن قانون الانتخابات وزارة البحرين اليوم الخارجية قامة المنتخب ليبيا الدستور داعية لوز تحقيق مجلس النواب استقرار نواب البرلمانية مؤسسة وزارة الخارجية برلمانية القانون مجلس النواب الليبي النواب الليبي انتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

دنيا محمد تبهر جمهور «الدوم» قبل لجنة التحكيم (فيديو)

تفاصيل العثور على «رضيع» فى نفايات مجمع الإسماعيلية الطبى

العراق.. مقتل «قائد قوات هيت» فى تنظيم داعش الإرهابى

«الوزراء الإيطالى»: لا توجد أى علامة على وقف التصعيد الروسى فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»