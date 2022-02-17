سفيرنا فى برلين يناقش زيادة نشاط الشركات الألمانية فى مصر

استضاف أعضاء مؤسسة "NUMOV" الألمانية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي بين ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، السفير خالد جلال، سفير مصر فى برلين.

وجاءت المناقشات في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا والترويج للفرص الاستثمارية لدى القاهرة.

وأشار السفير جلال إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا سياسيا واقتصاديا.

وعرض جهود الإصلاح والتحديث الاقتصادي في مصر والمؤشرات الاقتصادية الكلية وتطوير التشريعيات الخاصة بالاستثمار، بما يتيح فرصا واسعة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية.

وتناول السفير المصري بشكل مفصل التطورات الإيجابية والفرص الاستثمارية في القطاعات والمشروعات القومية، لاسيما إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض التقدم السريع المحرز في إنشائها، وكذلك تطوير البنية التحتية وهو ما انعكس في تقدم مصر في المؤشرات الدولية للطرق والبنية التحتية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظل تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مصر ورقمنة الخدمات الحكومية بما يعزز من مناخ الأعمال.

كما نوه السفير جلال لخطط مصر للتحول لمركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة والفرص الاستثمارية غير المحدودة في هذا قطاع، سواء النفط والغاز في ظل الإمكانات المصرية الكبيرة من الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، أو الطاقة المتجددة وفرص تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين وتصديره لألمانيا وأوروبا في إطار استراتيجيتي الهيدروجين الألمانية والأوروبية.

وكذلك، استعرض السفير جلال المقومات والحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن النفاذ للأسواق الرئيسية من خلال شبكة اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر، ولاسيما السوق الإفريقية على ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا حيز النفاذ.

وتم الاتفاق على قيام السفارة المصرية فى برلين بتنظيم زيارة لأعضاء المؤسسة لمصر تمتد أسبوعا، اعتبارا من 20 مارس 2022، وذلك حتى يتسنى لقاء المسئولين المعنيين، علاوة على القيام بزيارات ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.