الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأكاديمية الوطنية للتدريب تخرج 456 متدربا من معاوني هيئة النيابة الإدارية

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تخرج أعضاء هيئة النيابة الإدارية من دفعتي 2013 و2014 بعد انتهاء برنامجهم التدريبي.

وأتم اليوم 456 متدربا من معاوني هيئة النيابة الإدارية من دفعتي 2013 و2014 برنامجهم التدريبي داخل أروقة الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي انطلق يوم 8 ديسمبر 2022 لينطلقوا في رحلتهم العملية والقضائية داخل أروقة هيئة النيابة الإدارية في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء هذا البرنامج تكليلًا للتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية الذي انطلق منذ عام 2019، حيث هدف البرنامج التدريبي نحو المساهمة في استراتيجية هيئة النيابة الإدارية في إعداد كوادر قضائية متحلية بالعديد من المهارات القيادية، والشخصية، والإدارية، التي يجب توافرها في أي رجل دولة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة، كذلك شمل البرنامج التدريبي التعاون مع هيئة النيابة الإدارية في تقديم محور القانون للسادة أعضاء الهيئة الجدد.

يذكر أن التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية شمل منذ انطلاقه “1604" متدرب قدم خلاله ما يقرب من “12900" ساعة تدريبية حتى الآن.

النيابة الإدارية الأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب الأكاديمية الوطنية محافظات الجمهورية الدكتورة رشا راغب رئيس هيئة النيابة الادارية

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