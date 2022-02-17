أستاذ بالأزهر يوضح طريقة وقاية المسلم من شياطين الجن

العديد من الأسئلة المتعلقة بالأمور الغيبية تطرح بشكل مستمر على علماء الدين سواء الأمور المتعلقة بعذاب القبر أو يأجوج ومأجوج، أو الاستفسارات المتعلقة بأمور الجن، فالجن مذكور في القرآن الكريم، وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه موجود، وتعرض النبي عليه السلام للسحر، وهذه الأمور دار حولها الكثير من القصص والروايات.

ومن بين تلك الأسئلة التي طرحت عن الجن وأفعاله، ورد سؤال من أحد المتابعين عبر البث المباشر الذي يجريه الدكتور مختار مرزوق أستاذ التفسير بالأزهر،على صفحته الرسمية يقول: أخبرني صديقي أن جنيا يتسلط عليه بالمضايقات لدرجة أنه يشعر بذلك بالليل شعورا واضحا حتى إنه ليجر الغطاء من عليه في اليوم الشديد البرد وشكى لي أحوالا أخرى، فكيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن؟

من جانبه، قال مرزوق: إن هناك تحصين له عظيم الأهمية لأنه يتعلق بمن يخاف من عفاريت الجن ليلا أو نهارًا، من أحس بفزع أو جزع وخاف من شياطين الجن فإن عليه أن يردد الدعاء الوارد في الحديث الآتى: أخرج النسائي وغيره واللفظ له فى عمل اليوم والليلة باب ما يكب العفريت ويطفئ شعلته عن عبدالله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وهو مع جبريل وأنا معه - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجعل العفريت يدنو ويزداد قربا - فقال له جبريل : أﻻ أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت لوجهه وتطفئ شعلته ؟

وتابع: قل: ( أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ، ومن فتن الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن)، فكب العفريت لوجهه وانطفأت شعلته .

وأضاف مرزوق، أن هذا التحصين له فوائد عدة وهو منذ سنوات ذكرته لأحد أحبابي من الأساتذة الفضلاء فقال لي إنه لم يعلم به من قبل، وظل يتحصن به من وقتها، وكلما قابلته ذكرني به فرحا مسرورا به.

وناشد المسلمين بترديد هذا التحصين صباحا ومساء ثلاث مرات، وكلما شعر المسلم بخوف من عفريت أو شيطان عليه أن يردد هذا التحصين وعندها لن يمسه مكروه إن شاء الله تعالى.