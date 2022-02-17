جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة في كرداسة

يكثف رجال المباحث بالجيزة، من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بإحدى الترع في كرداسة، كما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هويته، من خلال فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بترعة في كرداسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية، لا توجد به إصابات ظاهرية، يرتدي كامل ملابسه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري فحص بلاغات التغيب وتوزيع نشرة بأوصاف الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.