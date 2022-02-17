الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة في كرداسة

جثة شاب بترعة
جثة شاب بترعة

يكثف رجال المباحث بالجيزة، من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بإحدى الترع في كرداسة، كما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هويته، من خلال فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة.

 كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بترعة في كرداسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية، لا توجد به إصابات ظاهرية، يرتدي كامل ملابسه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري فحص بلاغات التغيب وتوزيع نشرة بأوصاف الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث الجيزة كشف غموض جثة شاب كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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