«الأزهر للفتوى» يستقبل الفوج الـ25 لبرلمان الشباب من بنى سويف

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمقر مشيخة الأزهر الشريف وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة بني سويف، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويعد هذا الفوج هو الخامس والعشرين ضمن أفواج برلمان الطلائع والشباب التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك»، والتي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وحاضر خلال اليوم التدريبي الشيخ سامي حجاج، والشيخ محمود عويس عضوا الفتوى بمركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتحدث المحاضران خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: حديثهما عن الغاية من خلق الإنسان، وكيفية تعزير اليقين والإيمان، وأهم حيل المشككين في الدين وكيفية مواجهتها بعلم وإيمان ووعي.

كما تحدثا عن أهم ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وآثارها الإيجابية والسلبية على الفرد والمجتمع وكيفية استثمارها في تنمية المهارات والتواصل البناء.

واستمع المحاضران للشباب وأجابا عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

يذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.