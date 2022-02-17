الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على  أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 ألف طن من الغاز المسال  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18434 طن تشمل: 800 طن فوسفات و2734 طن ملح و 4080 طن مولاس و 2000 طن رمل و 7800 طن يوريا و 1020 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45599 طن تشمل :  10288 طن قمح و 1045 طن مواسير و 5585 طن حديد و 3135 طن خردة و 2301 طن خشب زان و 4320 طن زيت طعام و 3447 طن فول و 1747 طن ابلاكاش و 13731 طن ذرة .

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 390 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و ملوخية و فاصوليا و خرشوف و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و ريحان و فول و لب جوافة و بردقوش ) و فواكه ( برتقال و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من   الامارات و الكويت و الجزائر و المغرب و مالدوفيا و سلوفينيا و روسيا و الهند و الصين و بلجيكا و اسبانيا و هولندا و فرنسا و المانيا و كرواتيا و انجلترا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2007 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150264 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114644 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1115 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 44 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4497 شاحنة .

إقليم محافظة دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

حقيقة دخول تامر حسنى فى غيبوبة

مصر تتعرض لامتداد منخفض جوى الجمعة.. و«الأرصاد» تحذر

«الأعلى للجامعات» يؤكد بدء الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

«الصحة»: تخصيص رقم 1440 لاستقبال رسائل مرضى العزل المنزلى لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس