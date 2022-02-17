تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18434 طن تشمل: 800 طن فوسفات و2734 طن ملح و 4080 طن مولاس و 2000 طن رمل و 7800 طن يوريا و 1020 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45599 طن تشمل : 10288 طن قمح و 1045 طن مواسير و 5585 طن حديد و 3135 طن خردة و 2301 طن خشب زان و 4320 طن زيت طعام و 3447 طن فول و 1747 طن ابلاكاش و 13731 طن ذرة .

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 390 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و ملوخية و فاصوليا و خرشوف و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و ريحان و فول و لب جوافة و بردقوش ) و فواكه ( برتقال و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الكويت و الجزائر و المغرب و مالدوفيا و سلوفينيا و روسيا و الهند و الصين و بلجيكا و اسبانيا و هولندا و فرنسا و المانيا و كرواتيا و انجلترا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2007 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150264 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114644 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1115 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 44 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4497 شاحنة .