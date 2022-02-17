تفاصيل انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد المصري للتأمين

عقد بمقر الاتحاد المصري للتأمين اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، لإجراء انتخابات المجلس التنفيذي على منصبي الرئيس والنائب لمدة 4 سنوات قادمة.

وورد ترشيح وحيد لمنصب الرئيس من تشارلز فائق حنا تاوضروس (العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة)، وتقدم للترشيح لمنصب النائب كلاً من عبير حلمى صالح (العضو المنتدب شركة الوفاء لتأمينات الحياة -مصر) وريهام البحيرى (مدير عمليات شركة تشب لتأمينات الحياة -مصر).

وأسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز تشارلز فائق حنا تاوضروس بمنصب رئيس المجلس بالتزكية، وفوز عبير حلمى صالح بمنصب نائب الرئيس لحصولها على أعلى الأصوات.

كما عقد بنفس اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لممثلى شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك لإجراء انتخابات المجلس التنفيذي على منصبى الرئيس والنائب لمدة أربع سنوات قادمة نظرا لقرب انتهاء مدة دورة رئيس ونائب الرئيس بالمجلس الحالي، وتقدم للترشيح على منصب الرئيس كلاً من محمد مهران (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة أليانز - مصر) وخالد عبد الصادق ( العضو المنتدب شركة المهندس للتأمين).

وورد ترشيح وحيد لمنصب نائب الرئيس من أحمد مرسى ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى).

وأسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز محمد مهران بمنصب الرئيس لحصوله على أعلى الأصوات ، وفوز أحمد مرسى بمنصب نائب الرئيس بالتزكية.

وجاءت عملية الانتخابات في ضوء ما جاء بنص المادة (29) من النظام الاساسى للاتحاد المصرى للتأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة 2013.