محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف مسؤولي الإشغالات بحي شرق وإحالتهم للتحقيق

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إيقاف مسؤولي الإشغالات بحي شرق وإحالتهم للتحقيق الفوري، مشددًا أنه لا تهاون في حق المواطنين وحق الدولة، ولن نسمح بأي تقصير في العمل.

محافظ الإسكندرية في جولة بحي شرق

جاء ذلك خلال إجراء محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة على محور المحمودية أسفل كوبري العوايد بنطاق حي شرق، لإزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.

محافظ الإسكندرية في جولة بحي شرق

وذلك بحضور وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، و عماد إبراهيم سكرتير عام حي شرق، وجميع الأجهزة المعنية.

محافظ الإسكندرية في جولة بحي شرق

ووجه المحافظ بإزالة جميع الإشغالات والتعديات المتواجدة أسفل الكوبري، مشددًا أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال بتواجد تلك الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري لمحور المحمودية أحد مشروعات الدولة القومية، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة وحازمة تجاه المخالفين.

محافظ الإسكندرية في جولة بحي شرق

هذا وأصدر المحافظ تعليماته لأحياء شرق والمنتزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والتواجد على مدار ال24 ساعة لإزالة كافة المخالفات والإشغالات ومنع عودتها مرة أخرى أسفل الكوبري.