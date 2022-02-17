تزوجت 3 مرات.. محطات في حياة قيثارة الفن العربي «ليلى مراد»

يصادف اليوم الخميس 17 فبراير، ذكرى ميلاد قيثارة الفن العربي الفنانة ليلى مراد التي ولدت في عام 1918، وتركت بصمة كبيرة في عالم الفن والطرب الاصيل جعلتها تترك أثرًا كبيرًا في نفوس محبيها.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم المحطات في حياة الفنانة الراحلة ليلى مراد..