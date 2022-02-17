تزوجت 3 مرات.. محطات في حياة قيثارة الفن العربي «ليلى مراد»
يصادف اليوم الخميس 17 فبراير، ذكرى ميلاد قيثارة الفن العربي الفنانة ليلى مراد التي ولدت في عام 1918، وتركت بصمة كبيرة في عالم الفن والطرب الاصيل جعلتها تترك أثرًا كبيرًا في نفوس محبيها.
«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم المحطات في حياة الفنانة الراحلة ليلى مراد..
- اسمها الحقيقي ليليان زكى موردخاي.
- ولدت في الإسكندرية يوم 17 فبراير عام 1918 لأسرة يهودية الأصل.
- والدها هو المغني والملحن ذكي مراد، صاحب أوبريت العشرة الطيبة الذي لحنه الموسيقار سيد درويش.
- علمها والدها أصول الغناء مع صديقه الملحن داوود حسني لتبدأ رحلتها في عالم الطرب والغناء بإحياء الحفلات الخاصة منذ ان كان عمرها 14 عام.
- حققت شهرتها مع انطلاق الإذاعة المصرية و تعاقدت على حفل إذاعي أسبوعي بدأته في 6 يوليو 1934.
- توجهت بعد ذلك إلي السينما لتقدم 27 فيلمًا تترك بهم بصمة كبيرة في عالم الفن.
- أعلنت إسلامها عام 1947 بعد عام من غنائها "يا حجاج البيت" و"يا ست نظرة".
- قدمت 7 أفلام تحمل اسم ليلي بدأتها مع فيلم ليلي بنت الفقراء.
- تزوجت الفنانة ليلى مراد 3 مرات الأولى من الفنان أنور وجدي واستمر زواجهما 7 سنوات ليقع الطلاق بعد ذلك بسبب الغيرة الفنية بينهما.
- ثم تزوجت بعد ذلك من وجيه أباظة وأنجبت منه ابنها الأكبر أشرف لكن زواجهما لم يستمر سوى 10 سنوات فقط.
- تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب الذي أنجبت منه ابنها الفنان ذكي فطين عبدالوهاب.
- اعتزلت الفنانة الراحلة ليلي مراد التمثيل بعد فيلم الحبيب المجهول عام 1955 وفضلت الابتعاد عن الأضواء بعد اعتزالها.
- رحلت ليلى مراد عن عالمنا بعد صراع مع المرض في 21 نوفمبر عام 1995 عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.