الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علاء حسانين: «بنتى اتطلقت بسبب قضية الآثار»

علاء حسانين
علاء حسانين

سمحت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، للمتهم الأول علاء حسانين بالحديث داخل غرفة المداولة.

وقال "علاء حسانين" البرلماني السابق قبيل دخوله غرفة المداولة: "بنتي اتطلقت بسبب القضية".

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية.

وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

محكمة جنايات شمال القاهرة غرفة المداولة علاء حسانين بنتي اتطلقت حسن راتب تهريب الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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