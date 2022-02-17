الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإعلامية سارة حسن تعود مرة أخرى لجلسات العلاج الكيماوي

سارة حسن
سارة حسن

أعلنت الإعلامية سارة حسن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة، عقب إصابتها بورم خبيث مؤخرًا، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك. 

وكتبت سارة حسن عبر حسابها الرسمي قائلًة: “تعبت يا الله راضية والله.. والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم”.

جدير بالذكر أن الإعلامية سارة حسن، قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالمخ في نوفمبر الماضي، حيث علقت وقتها عبر فيس بوك وقال: «يا رب أنت الشافي المعافي، يارب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مافيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وأخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمدا رسول الله، صدقوني الناس بتاخد بالمظاهر ما فيش حد عالم بحد متحكمش على الناس بالصور المرض ده رحمه من ربنا  ومن رحمة ربنا والله مافيش أحن منه علينا الصبر والقوه يا رب ادعولي من قلبكم بإذن الله هرجع وأقف على رجلي بثقتي بالله وبإذن الله».

ودعمها أصدقائها داعيين لها بالشفاء العاجل، ومن التعليقات: “ربنا يتم شفاكى على خير وتقومى بـ ألف سلامة يارب، ربنا يشفيكي شفاء لا يغادر سقما، هتبقي كويسة وبخير وترجعي لنا بإذن الله أحسن من الأول. ربنا يشفيكي و يعافيكي يارب”.

عملية جراحية الكيماوى إعلامي موقع فيس بوك عملية جراحية دقيقة ملية جراحية سارة حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

علاء حسانين: «الأهالى منعوا عيالهم يحفظوا قرآن مع ابنى بعد قضية الآثار»

بعد الحكم بإعدام المتهم.. والدة «مهندس الدقهلية»: هذا قصاص الله فى الأرض

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

خدمات وأقساط مريحة.. المستفيدون من شقق الإسكان الاجتماعي يتحدثون

«إياتا»: رفع قيود السفر ساهم في زيادة حركة النقل الجوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية