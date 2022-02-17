الإعلامية سارة حسن تعود مرة أخرى لجلسات العلاج الكيماوي

أعلنت الإعلامية سارة حسن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة، عقب إصابتها بورم خبيث مؤخرًا، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك.

وكتبت سارة حسن عبر حسابها الرسمي قائلًة: “تعبت يا الله راضية والله.. والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم”.

جدير بالذكر أن الإعلامية سارة حسن، قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالمخ في نوفمبر الماضي، حيث علقت وقتها عبر فيس بوك وقال: «يا رب أنت الشافي المعافي، يارب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مافيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وأخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمدا رسول الله، صدقوني الناس بتاخد بالمظاهر ما فيش حد عالم بحد متحكمش على الناس بالصور المرض ده رحمه من ربنا ومن رحمة ربنا والله مافيش أحن منه علينا الصبر والقوه يا رب ادعولي من قلبكم بإذن الله هرجع وأقف على رجلي بثقتي بالله وبإذن الله».

ودعمها أصدقائها داعيين لها بالشفاء العاجل، ومن التعليقات: “ربنا يتم شفاكى على خير وتقومى بـ ألف سلامة يارب، ربنا يشفيكي شفاء لا يغادر سقما، هتبقي كويسة وبخير وترجعي لنا بإذن الله أحسن من الأول. ربنا يشفيكي و يعافيكي يارب”.