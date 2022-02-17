«ذاكرة الوطن».. أبرز محطات في حياة محمد حسنين هيكل

يصادف اليوم ذكرى وفاة “الجورنالجي” محمد حسنين هيكل الذي عاصر الرؤساء وعاش الحروب وكتب عنها بكلماتها الذهبية وخلد الأحداث في كتبه، كتاباته تمت ترجمة بعضها، وكان هو ذاكرة الوطن في تلك الفترة إلى أن توفى.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أبرز المحطات في حياة محمد حسنين هيكل: