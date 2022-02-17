«ذاكرة الوطن».. أبرز محطات في حياة محمد حسنين هيكل
يصادف اليوم ذكرى وفاة “الجورنالجي” محمد حسنين هيكل الذي عاصر الرؤساء وعاش الحروب وكتب عنها بكلماتها الذهبية وخلد الأحداث في كتبه، كتاباته تمت ترجمة بعضها، وكان هو ذاكرة الوطن في تلك الفترة إلى أن توفى.
«الدستور» ترصد في السطور التالية أبرز المحطات في حياة محمد حسنين هيكل:
- ولد في 23 سبتمبر 1923 في قرية باسوس إحدى قرى محافظة القليوبية.
- بدأ عمله الصحفي عام 1942.
- عندما كان يغطي حرب فلسطين تعرف على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان ملازما له لسنوات.
- ذهب لتغطية معركة العلمين، واستمرت خلال مشواره الصحفي الممتد مع كبرى الصحف والمجلات في مصر وقتها مثل مجلة «آخر ساعة»، و«أخبار اليوم».
- وفى ١٩٧٠عين وزيرا للإعلام.
- تولى رئاسة تحرير «الأهرام»، التي استمر فيها 16 عامًا وترأس تحريرها، حتى عام 1974، قبل أن يتقدم باستقالته على إثر خلاف مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
- أنشأ مجموعة المراكز المتخصصة للأهرام: «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية»، و«مركز الدراسات الصحفية»، و«مركز توثيق تاريخ مصر المعاصر».
- كان يكتب في الـ«صنداي تايمز» وغيرها، ويصدر العديد من الكتب التي تُرجمت إلى لغات العالم المختلفة.
- من أبرز كتاباته: أكتوبر 73 السلاح والسياسة، اتفاق غزة- أريحا أولا، السلام المحاصر بين حقائق اللحظة وحقائق التاريخ، أقباط مصر ليسوا أقلية، رسالة إلى رئيس تحرير جريدة الوفد، مصر والقرن الواحد والعشرون- ورقة في حوار، مدافع آية الله، قصة إيران والثورة، لمصر لا لعبد الناصر.
- في عام 1971 صدر له أول كتاب باللغة الإنجليزية The Cairo Documents، وقد ترجم إلى 21 لغة.
- أعلن اعتزال الكتابة في ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٣.
- كان هيكل أول من عمل حوار مع «الخميني» قائد الثورة الإسلامية في إيران، كما أنه أجرى حوارًا مع أم كلثوم عام 1967.
- توفي في ١٧ فبراير ٢٠١٦ بعدما خضع لعلاج مكثف بعد تعرضه لأزمة شديدة بدأت بمياه على الرئة ورافقها فشل كلوي استدعاه لعمل غسيل للكلى ثلاثة مرات إسبوعياً.