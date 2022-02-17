حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 17 فبراير 2022

قدم خبراء علم الفلك بموقع "your tango" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم الخميس 17 فبراير 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

أنت على استعداد للقيام بشيء إبداعي وممتع اليوم، ومع ذلك قد تكون هناك حاجة إلى مشاركة الأصدقاء أو الشركاء، وقد لا يكون التوقيت مناسبًا للجميع.

برج الثور

قد تشعر بالعبء بسبب الالتزامات الإضافية التي تراها اليوم، ومع ذلك، حافظ على نظرة متفائلة لأن ذلك يساعدك على رؤية الفرص الجديدة التي قد يفوتها الآخرون.

برج الجوزاء

المواضيع التي كنت تفكر فيها لبعض الوقت، والاحتفاظ بها لنفسك قد تبدأ في الشعور بأنه لم يعد من الممكن إخفاؤها عن الأشخاص الذين يحتاجون لسماعها أكثر من غيرهم.

برج السرطان

تقديرك للأشياء الجريئة والقليل من الجانب المبهرج قد يفاجئك، هذا هو الوقت المناسب للذهاب للتسوق لشراء الأشياء المميزة.

برج الأسد

تشعر بمستوى من الثقة والقدرة على التواصل مع رغباتك واحتياجاتك التي لا تحدث لك عادةً بقية الشهر، فقد لا تزال هناك بعض المجالات التي تتردد فيها في التعبير عن نفسك.

برج العذراء

يعيش مواليد برج العذراء اليوم بعض الإزعاج، قد تجد نفسك تفكر في الإجراءات التي تحتاج إلى اتخاذها ومن بينها الاستقالة من العمل.

برج الميزان

شخص معين قد يسلط الضوء على حياتك من خلال صداقة لديها القدرة على النمو إلى شيء أكثر، فقد تصبح هذه فرصة لك للدخول في شراكة مع صديق لأغراض تجارية.

برج العقرب

قد تتعارض المسؤوليات في المنزل مع الواجبات التي تجد نفسك بحاجة إلى التعامل معها في مكان العمل، فقد يُطلب منك العمل لساعات أطول من المعتاد.

برج القوس

هذا هو الوقت المناسب لك لتبقى مجتهدًا وأن تكون استباقيًا عندما يتعلق الأمر بالعمل، فمن المحتمل ان تعيش حياة مهنية جيدة اليوم.

برج الجدي

قد تجد أنه لا يزال يتطلب الكثير من وقتك وطاقتك لحل الأمور ولكن لا تدع الجهد الإضافي يثنيك عن المثابرة والإهتمام بشريك الحياة.

برج الدلو

قد تكون أنت وشريكك على خلاف حول مسألة معينة تتطلب بعض التنسيق بين الجداول الزمنية أو الاتصالات، فقد يشكل هذا تحديًا لك حيث تحتاج إلى التعامل مع بعض الأمور الروتينية بطريقة مختلفة.

برج الحوت

يعيش مولود برج الحوت هذا اليوم، حالة من النجاح على الصعيد المهني والعاطفي، كما أنه قد يدخل في مشاكل مع شريك الحياة قد ينتهى بالانفصال.