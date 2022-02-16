أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

طالبت الإدارة الأمريكية، إسرائيل، بخفض حدة التوتر الحالية جراء الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في حي «الشيخ جراح» بمدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من تل أبيب تفادي التصعيد وإعادة الهدوء إلى حي الشيخ جراح، حسبما نشر موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وأعربت إدارة بايدن عن قلقها من احتمالية اندلاع مزيد من التوتر في حي الشيخ جراح بالقدس، خاصة قبل شهر رمضان الكريم.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بسبب اقتحام إيتمار بن غفير عضو الكنيست، لـ«الشيخ جراح»، ليعيد فتح مكتبه هناك، الأحد الماضي.

وتصدى الفلسطينيون إلى محاولة اقتحام بن غفير، بينما تستمر الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي.