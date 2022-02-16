الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يخصص مليار دولار لتخفيف آثار الجفاف

محمد السادس ملك المغرب
محمد السادس ملك المغرب

أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، عن أن المملكة ستنفق مليار دولار لتخفيف آثار الجفاف الذي يضرب البلاد.

 

وقال الديوان الملكي، إن الملك محمد السادس استقبل، في بوزنيقة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، في إطار العناية الملكية الخاصة التي يوليها لساكنى العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في ظل مواجهة الموسم الفلاحي نقصًا كبيرًا في سقوط المطر.

 

وبحسب الديوان الملكي المغربي بلغ المعدل الوطني لسقوط الأمطار لحد الآن 75 ملم، مسجلًا بذلك عجزًا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبًا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

 

وأكد الملك محمد السادس خلال اللقاء ضرورة اتخاذ الحكومة لجميع التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.

 

وتفعيلًا للتوجيهات الملكية يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

 

 

وأمر الملك  محمد السادس بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 3 مليار درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافًا ماليًا إجماليًا يقدر بعشرة مليارات درهم.

 

ووفق الديوان الملكي يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، بينما ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

الديوان الملكي المغربي المغرب الملك محمد السادس بوزنيقة عزيز أخنوش المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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