الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط إلغاء تذاكر رحلات العمرة على مصر للطيران 2022

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، إعفاء حاملي شهادة التحليل PCR الإيجابي فقط من رسوم التعديل، بينما أقرت غرامات مختلفة لباقي الحالات.

كما أعلنت عن شروط وضوابط إلغاء تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة، كذلك الغرامات المقررة، مشيرة إلى أنه لا ترد قيمة التذكرة إلغاء السفر لعدم الحصول على باركود البوابة الإلكترونية للعمرة، وعدم جواز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة، وكذا عدم استرداد قيمة التذكرة حال إلغاء السفر على رحلة إضافية نتيجة الحصول على أي نوع تأشيرة بخلاف تأشيرة العمرة.

رحلات العمرة 2022

وأقرت الشركة ضوابط إلغاءات التذكرة، موضحة أنه في حالة طلب تعديل الحجز قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسو مقدرها 700 جنيه، وفي حالة طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسوم استرداد قدرها 1200 جنيه والضرائب المستحقة عليها.

وأوضحت شركة مصر للطيران، أنه في حالة طلب تعديل الحجز أو رد قيمة التذكرة غير المستخدمة بالكامل في أقل من 72 ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NO SHOW) يتم تحصيل رسوم قدرها 1500 جنيه، كما وفي حالة تعديل الحجز بعد السفر من خلال مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية يتم تحصيل فرق السعر إن وجد، بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز بمبلغ 150 ريالًا سعوديًا.

العمرة 2022

وأكد الطيار عمرو أبو العنيين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن أسعار تذاكر طيران الشركة لموسم عمرة (شهر رجب) تبدأ من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة، والعودة من المدينة المنورة/ القاهرة ، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين.

وأضاف "أبوالعينين" أنه تقرر أيضًا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر،  هذا بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصرللطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل، والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحي.

قد يهمك أيضًا:

رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2022 برقم الجلوس والاسم

وزير الآثار يشارك في ندوة عن «مستقبل السياحة وسط التحديات الراهنة»

 

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران التحليل PCR مصر للطيران رسوم التعديل إلغاء تذاكر الطيران تذاكر الطيران إلغاء السفر رحلات العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

5 أرقام حققها محمد صلاح بهدفه فى إنتر بدورى أبطال أوروبا

الحكومة: إجراءات فورية رادعة ضد المعتدين على الأراضى الزراعية

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

تعديل أسعار كورونا للمصريين والأجانب داخل 48 مركزًا حكوميًا وخاصًا

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح