شروط إلغاء تذاكر رحلات العمرة على مصر للطيران 2022

أعلنت مصر للطيران، إعفاء حاملي شهادة التحليل PCR الإيجابي فقط من رسوم التعديل، بينما أقرت غرامات مختلفة لباقي الحالات.

كما أعلنت عن شروط وضوابط إلغاء تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة، كذلك الغرامات المقررة، مشيرة إلى أنه لا ترد قيمة التذكرة إلغاء السفر لعدم الحصول على باركود البوابة الإلكترونية للعمرة، وعدم جواز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة، وكذا عدم استرداد قيمة التذكرة حال إلغاء السفر على رحلة إضافية نتيجة الحصول على أي نوع تأشيرة بخلاف تأشيرة العمرة.

رحلات العمرة 2022

وأقرت الشركة ضوابط إلغاءات التذكرة، موضحة أنه في حالة طلب تعديل الحجز قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسو مقدرها 700 جنيه، وفي حالة طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسوم استرداد قدرها 1200 جنيه والضرائب المستحقة عليها.

وأوضحت شركة مصر للطيران، أنه في حالة طلب تعديل الحجز أو رد قيمة التذكرة غير المستخدمة بالكامل في أقل من 72 ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NO SHOW) يتم تحصيل رسوم قدرها 1500 جنيه، كما وفي حالة تعديل الحجز بعد السفر من خلال مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية يتم تحصيل فرق السعر إن وجد، بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز بمبلغ 150 ريالًا سعوديًا.

العمرة 2022

وأكد الطيار عمرو أبو العنيين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن أسعار تذاكر طيران الشركة لموسم عمرة (شهر رجب) تبدأ من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة، والعودة من المدينة المنورة/ القاهرة ، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين.

وأضاف "أبوالعينين" أنه تقرر أيضًا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر، هذا بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصرللطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل، والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحي.

قد يهمك أيضًا: