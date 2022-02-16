الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2022 برقم الجلوس والاسم

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أعلنت محافظة الفيوم، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2022، اليوم الأربعاء، رسميا من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي “2021-2022” بنسبة نجاح 71.41%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2022

واعتمد محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ظهور اليوم الأربعاء، بحضور سماح إبراهيم، مدير عام التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم.

وكشفت مدير عام التربية والتعليم بالفيوم، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للصم وضعاف السمع بلغت 95% بعدد 39 طالبًا وطالبة من المتقدمين، فيما بلغ عدد الناجحين من المكفوفين 9 طالبات، بنسبة نجاح 89%.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لإتمام شهادة التعليم الأساسي في محافظة الفيوم، 64450 طالبًا وطالبة.

وتمكن 100 طالب وطالبة من الحصول على الدرجة النهائية في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الفيوم.

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.4%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2022

وينشر «الدستور» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2022 بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي «2021-2022»، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور في استخراج النتائج بكل سهولة.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الفيوم من هنا.

وأكدت المحافظة أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول جرت وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

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حوار مع فضيلة الإمام

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