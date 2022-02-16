البنتاجون: سلاح الجو الروسى اعترض 3 طائرات استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الأربعاء، إنّ سلاح الجو الروسي اعترض "بطريقة غير مهنية" ثلاث طائرات استطلاع أميركية نهاية الأسبوع الماضي فوق البحر الأبيض المتوسط، مؤكّدة أنّ أحداً لم يصب بأذى.

وأوضح الناطق باسم البنتاجون الكابتن مايك كافكا، أنّ الحوادث الثلاثة المنفصلة تتعلق بطائرات استطلاع من طراز " بي-8 إيه"، تابعة للبحرية الأميركية، "كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط في المجال الجوي الدولي عندما حصلت عمليات الاعتراض".

وأضاف كافكا: "ورغم أنّ أحداً لم يصب بأذى، قد تؤدّي حوادث مماثلة إلى أخطاء تترتّب عليها عواقب أكثر خطورة".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، إلى أنّ الولايات المتحدة احتجّت على هذه الحوادث لدى موسكو "عبر القنوات الدبلوماسية".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، اقتربت إحدى الطائرات الروسية بشكل خطير من طائرة أميركية، وفق "فرانس برس".

وتأتي هذه الحوادث الجوية فيما يسود توتر شديد بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوكرانيا.

ويعبر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، إلى جانب إجرائها تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

ووصل مئات من المظليين الأمريكيين إلى مطار جيشوف البولندي القريب من الحدود، اليوم الأربعاء، في إطار نشر بضعة آلاف من القوات لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بسبب التوترات مع روسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها على نشر ما مجموعه 4700 عسكري إضافي بشكل مؤقت في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وذلك ردّاً على حشد روسيا قوات حول أوكرانيا.

وسترفع هذه التعزيزات عديد القوات الأميركية في بولندا إلى حوالي 10 آلاف عنصر.