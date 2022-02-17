الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الموقع الرسمى لصندوق التمويل العقارى 2022

التمويل العقارى
التمويل العقارى

ننشر رابط الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري 2022، حيث يتابع أغلب المصريين رابط الموقع والذي يحتل عملية البحث على جوجل، بعد بحث المواطنين عن تفاصل الشقق التي تم الإعلان عنها.

 

رابط موقع صندوق التمويل العقاري

 

 https://nch.shmff.gov.eg 

أتاحت الدولة الحصول على سكن مناسب بتمويل من صندوق التمويل العقاري لجميع الشقق التي يتم طرحها قريبا على الموقع الإلكتروني، ضمن مبادرة سكن لكل مصري لجميع الفئات خاصةً محدودي الدخل بفائدة تعتبر الأقل نسبة سنوية على الإطلاق، حيث تبلغ نسبة الفائدة ٣٪؜ متناقصة لمدة ٣٠ عاما بحد أقصى، يتم خلال تلك السنوات سداد قيمة الوحدة. 

رابط الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري

يأتي ذلك بالتزامن مع طرح الوزارة الجديد المقرر الثلاثاء ١٥ فبراير الجاري لشقق «دار مصر وسكن مصر وجنة» بحسب ما أعلنته رسميا الوزارة أمس https://nch.shmff.gov.eg
 

وترصد "الدستور"  لقرائها كافة المعلومات الخاصة برابط الاستعلام على الموقع الرسمى لصندوق التمويل العقارى.
 

شروط مبادرة  شقق الإسكان الاجتماعي ورابط الموقع الرسمى لصندوق التمويل العقارى

https://nch.shmff.gov.eg
 
وتتضمن شروط مبادرة التمويل العقاري ضرورة إحضار شهادة إثبات الدخل وتسليمها إلى أحد البنوك المنفذة  للمبادرة، وبعد ذلك يمكنك استكمال باقي الأوراق، من ضمن شروط المبادرة

رابط الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاريhttps://nch.shmff.gov.eg
 

  1. أن تكون الوحدة كاملة التشطيب.
  2. مسجلة شهر عقاري أو قابلة للتسجيل.
  3. لا يوجد عليها أي مخالفات.
  4. يحظر بيعها لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
  5. لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية.
  6. لم يسبق له التقدم او تخصيص له ولأسرته.
  7. لم يستفد بقرض من مبادرة التمويل العقاري.

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رابط الموقع الرسمي لصندوق التمويل صندوق التمويل العقاري مبادرة سكن لكل مصري شقق الاسكان الاجتماعي مصر وجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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