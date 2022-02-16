الحكومة: إجراءات فورية ضد المعتدين على الأراضى الزراعية

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءات فورية ضد المعتدين على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من 10 فبراير الجاري تم إخطار وزارة التموين لإسقاط الدعم عن المعتدين بشكل كامل.

وقال نادر سعد، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، إنه سيتم تجريم التعدي على الأراضي الزراعية وفق القانون الذي سينظره مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، والذي يتضمن إحالته إلى المحكمة وحال إدانته يعتبر التعدي جريمة مخلة بالشرف.

أشار المتحدث إلى أن العقوبات تتضمن فصل المعتدي من الوظيفة ولا يحق له التعيين في أي وظيفة أخرى، ولن يحق له الترشح في الانتخابات، كما تتضمن العقوبات مصادرة المبنى وغرامات مالية على المعتدي وغرامات مالية على المقاول الذي يبني تلك المباني المخالفة.

ولفت سعد، إلى إعداد نص تشريعي بشأن أي شخص يرتكب جريمة الاعتداء على الأراضي الزراعية، وفرض عقوبة بعد الإحالة للمحكمة.

في سياق آخر، أكد السفير نادر سعد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث بكل وضوح وشفافية خاصة في مسألة زيادة الأسعار، موضحًا أن ارتفاع الأسعار الحالية جاء بسبب زيادة نسبة التضخم الخارجي الذي وصل إلى 35% في مصر.

واعتبر السفير نادر سعد أن التضخم الخارجي هو ( تضخم مستورد)، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وصل إلى 94 دولارًا لبرميل البترول، وهو سعر غير مسبوق، كما أن التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل وقللت الإنتاج مما ساهم في زيادة الأسعار، علمًا بأن السلع الموسمية ترتفع أسعارها في فصل الشتاء نتيجة التغيرات المناخية.

أضاف أن تكلفة إنتاج الخبز حاليًا ارتفعت إلى 65 قرشًا، موضحًا أن المواطن يدفع 7% من تكلفة إنتاج الخبز فقط، ومعلنًا أنه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز سيتضمن عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجًا ولا مساس بمستحقات فئات تكافل وكرامة.

أشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء طمأن الجميع بأن التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على القمح، مؤكدًا أن مصر لديها مصادر متعددة لاستيراد القمح.