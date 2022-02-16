رئيس «الأسقفية» مستقبلًا سفير سنغافورة: تربطنا علاقة قوية بكنيستكم

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، دومينك جوه سفير سنغافورة لدى القاهرة وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

ذكرت الكنيسة في بيان لها اليوم، أن رئيس الأساقفة أكد على عمق العلاقة التي تربط الكنيسة الأنجليكانية بمصر والسفارة السنغافورية وكذلك الكنيسة في سنغافورة.

وقال رئيس الأساقفة إن العلاقة مع كنيسة سنغافورة تفتح آفاق جديدة في الخدمة الكنسية وتضيف إليها خبرات روحية قادمة من المجتمع الآسيوي ذو الثقافة المميزة.

من جانبه قدم السفير لرئيس الأساقفة كتابًا يتضمن قصة صعود سنغافورة حيث تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع القاهرة إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة.



كان رئيس الأساقفة قد دأب على استقبال سفراء الدول الأجنبية التي ترتبط بعلاقات تعاون مع الكنيسة أبرزهما سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا.

نشأة الأسقفية

ودخلت الكنيسة الأسقفية مصر فى مطلع القرن التاسع عشر.

ساهم في دخولها إلى مصر التجار الإنجليز المسيحيين المنتمين للطائفة «الإنجيليكانية»، الذي كانوا دائم التردد على الإسكندرية.

أول كنيسة أسقفية في مصر أقيمت عام 1839، على قطعة ارض اهدين للطائفة من محمد علي باشا بميدان المنشية بالإسكندرية وسميت فيما بعد كنيسة القديس مار مرقس الرسول للأسقفيين الإنجليكان.

أنشأت الكنيسة الأسقفية للكنيسة الأرثوذكسية «كلية لاهوت» فى مقر «البطرخانة» القديم فى «كلوت بك»، عام 1942.

درس في كلية اللاهوت الأسقفية أساتذة إنجليز وأقباط مثل البابا كيرلس الرابع، المعروف بـ«أبو الإصلاح».

قال المطران منير حنا في تصريح سابق للدستور: "نحن ككنيسة أسقفية نعتبر الكنيسة الأرثوذكسية هي الكنيسة الأم فى مصر.

الهيكل التنظيمي للكنيسة لا يعتمد على وجود "بابا" مثل الكنائس الارثوذكسية والكاثوليكية.

يعتبر رئيس أساقفة "كانتربري" بإنجلترا هو الاب الروحي لجميع المسيحيين الاسقفيين في العالم.

الكنائس الأسقفية في العالم مقسمة على 40 إقليم.

كل إقليم مستقل بذاته تنظيميا واداريا وروحيا وكنسيا.

يبلغ عدد المسيحيين الأسقفيين فى العالم 85 مليون مسيحي.

تنتشر الكنيسة الأسقفية في 164 دولة.

قال الرئيس السابق للكنيسة منير حنا انيس، في تصريح سابق لـ "الدستور"، إن الكنيسة الأسقفية هي ثالث أكبر طائفة على مستوى العالم من حيث العدد، بعد الكاثوليكية «1.2 مليار»، والروم الأرثوذكس «300 مليون» شاملين اليونانيين والروس.

يبلغ عدد الأسقفيين فى مصر 40 ألف مصري وأجنبي.

يتمركز غالبية التابعين للكنيسة الأسقفية بمصر فى العاصمة المصرية القاهرة.

لا تملك الكنيسة الأسقفية فى مصر أديرة ولا نظام رهبنة.