بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 بينهم 3 أطفال فى بنى سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون بينهم 3 أطفال أشقاء، اليوم الأربعاء، إثر حادث مروري ناتج عن اصطدام دراجة نارية بسيارة 8 ركاب بالقرب من مدخل قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سير ناتج عن تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق بني سويف ديمو، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية والجثة إلى المشرحة بالمستشفى نفسها.

وتبين أن الحادث أسفر عن حالة وفاة لشخص يدعى: "صبحى أحمد السيد" 50 سنة، مقيم قرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف، وأن المصابين في الحادث هم: زينب محمد قرنى، 26 سنة، تقيم قرية نعيم، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالساق اليمنى ووعد إسلام بكرى، 10 سنوات، طالبة، تقيم قرية نعيم، طالبة، مصابة جرح قطعي بفروة الرأس حوالى 6 سم، وحبيبه إسلام بكرى، 6 سنوات، طالبة، مصابة جرح قطعي بفروة الرأس حوالى 3 سم، وفرحة إسلام بكرى، سنتين، مقيمة قرية نعيم، مصابة سحجات وكدمات بالجسم.

وتم تقديم الفحوصات الطبية اللازمة لهم وإجراء الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.