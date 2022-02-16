على طريقة كيم كارداشيان.. كيف تتعامل مع حبيبك السابق إذا كان يريد العودة؟

أفادت الأنباء أن كاني ويست سلم شاحنة من الورود إلى زوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان، للاحتفال بعيد الحب ومواصلة سعيه لاستعادتها، ونشر صورة لشاحنة سوداء ممتلئة بالورود على انستجرام وعلق عليها: "رؤيتي هي KRYSTAL KLEAR".

أوضح مغني الراب المثير للجدل أن المصالحة مع كيم كانت هدفه الأساسي، من ناحية أخرى تحاول كيم المضي قدمًا في حياتها وهي حاليًا في علاقة تبدو هادئة وسعيدة مع نجم SNL بيت ديفيدسون.

يستمر كاني في لفت انتباهها طوال الوقت تظل كيم صامتًة، ماذا يجب عليك أن تفعل إذا وضعت في نفس موقف كيم كارداشيان وهي ترفض العودة:

اطلب الدعم

وفقا لموقع مترو تقول الدكتورة لوسي ديفي مدربة نفسية إنه في مثل هذه المواقف يجب أن تحافظ على هدوئك، يجب أن تظل واثقًا من نفسك

قد يكون طلب المساعدة والدعم من الوكالات المهنية الأخرى مفيدًا، يختار العديد من الأزواج حضور استشارات العلاقة أو الوساطة بعد الانفصال حيث يلزم تحديد إمكانية الوصول إلى الأطفال، يمكن أن يكون طلب المشورة القانونية في مرحلة مبكرة مفيدًا أيضًا.

الصدق في العلاقات الجديدة

يمكن أيضًا أن يدمر شريك سابق غير منقطع العلاقات الجديدة، لكن سارة تقول إن الصدق والانفتاح بشأن هذه القضية يمكن أن يخفف من أي توتر، تشرح سارة لويزا مدربة العلاقات قائلة: "إن أفضل طريقة لوقف تأثيرها على علاقة جديدة هي أن تكون صادقًا بشأن ما يحدث والاتصال الذي تتلقاه".

إذا كان حبيبك السابق يزعجك داخليًا ، فسيظهر ذلك بلا شك خارجيًا في علاقتك الحالية، ويبقى السؤال هل ستلجأ كيم كارداشيان إلى القضاء من أجل مضايقات حبيبها السابق، أم أنها ستتجاهل ذلك، وتنطلق في رحلتها الجديدة مع حبها الجديد.