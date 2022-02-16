محافظ بنى سويف يؤكد ضرورة رفع مستوى الوعى بمخاطر الزيادة السكانية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، مع التأكيد على حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، من خلال رفع درجة الثقافة، ودفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف، ودعم جهود المجالس القومية المتخصصة ضمن المحاور التنموية التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتنمية وتطوير الريف المصري، وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تسير بخطى جادة لمواجهة القضية السكانية وتحدياتها المختلفة، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف جميع الجهود لمواجهة هذه القضية، حيث تعمل المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية من خلال التعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية، لخفض معدلات الزيادة السكانية،وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان.

ولفت إلى قراره بتشكيل وحدة للسكان بديوان عام المحافظة تحت إشراف نائب المحافظ بلال حبش، ومتابعة جهود المحلس الإقليمي للسكان في ملف القضية السكانية، ورفع الوعي المجتمعي بها من خلال تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية،في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الثقافي الذي أقيم ضمن فعاليات "يوم القرية" الذي تنظمه وحدة السكان بالمحافظة،بمقر الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء، في إطار جهود المحافظة لدعم وتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، من خلال التنسيق بين الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ضمن الإستراتيجية القومية للسكان.

تضمنت فعاليات الصالون الثقافي الذي حمل عنوان "المواطنة والقضية السكانية" جلستين، حيث تناولت الجلسة الأولى المشكلات السكانية المتعلقة بالقرية، وأدارها محمد سعد مدير عام الإعلام لشمال الصعيد، وحاضر فيها الدكتور عبداللطيف حسنين الواعظ بمنطقة بني سويف، والقس آرميا عبده ممثل المطرانية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وتحدثت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، خلالها الحاضرون عن مفهوم المواطنة التي أسست لها الأديان والشرائع السماوية باعتبارها ضرورة وحاجة لبناء الدولة الحديثة، لارتباطها بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض جهود المحافظة في ملف السكان من خلال المبادرات والأنشطة الفعاليات وحملات طرق الأبواب وتمكين ودعم المرأة من خلال تدريب السيدات ودعم إقامة المشروعات الصغيرة، بجانب تنظيم ورش عمل للتوعية بأهم قضايا المرأة، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة والمعنية بالملف من المجلس القومي للسكان وقومي المرأة وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية والمؤسسات الدينية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

فيما تناولت الجلسة الثانية، والتي أدارها محمود جابر المتحدث الرسمى للبرلمان وزارة الشباب، وحاور خلالها المحافظ وبحضور أعضاء مجلس النواب، وتم خلالها استعراض أهم المشكلات الجماهيرية التي تواجه أهالي إهناسيا الخضراء، وآلية المحافظ لرصد المشكلات والنوافذ التي أتاحتها لاستقبال وتلقى المشكلات والشكاوى والمطالب الجماهيرية بالطرق التقليدية، عن طريق إدارات خدمة المواطنين والنوافذ المستحدثة المواكبة لعصر التكنولوجيا من الرصد والمتابعة لمنصات السوشيال ميديا والتطبيقات التي أتاحتها المحافظة بجانب تشكيل فرق للرصد الميداني في القرى من العاملين بمراكز التنمية المحلية، بجانب اللقاءات الجماهيرية المباشرة، ولقاء المواطنين في الجولات والزيارات الميدانية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف