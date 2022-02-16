محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى للبنية التحتية بمدينة الأمل الجديدة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للبنية التحتية الخاصة بمدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ واستشاريين المشروع ومدير إدارة التخطيط العمراني وممثلي شركة مياه الشرب والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والسكان والاتصالات.

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي، وفقا لبيان صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، لأعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة المسندة إلى الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية.

كما استعرض محافظ قنا التصور المقترح لمرفق مياه الشرب والري بمدينة الأمل والذي يتكون من محطة لتنقية المياه ومأخذ مياه للمحطة علي النيل وخط طرد المياه العكرة وشبكة مياه الشرب والري، بالإضافة إلى مرفق الصرف الصحي والذي يتكون من شبكات انحدار ومحطة معالجة وخطوط طرد وخط السيب، مؤكدا أنه فور إنتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفقًا للإحداثيات الخاصة بها ستبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية.

الجدير بالذكر أن مدينة الأمل الجديدة بنجع حمادى شمالي محافظة قنا، مقامة على مساحة 1539 فدانا وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لها، وهى مقسمة إلى 4 مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة، فضلاً عن مناطق للخدمات "التعليمية - الصحية - إدارية - اجتماعية- ثقافية- رياضية - أمنية - بريدية - محطات وقود - مسطحات خضراء"، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.