«الزاملي» يدعو لوضع خطة استراتيجية لحماية المجتمع من المخدرات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، ضرورة القضاء على آفة المخدرات بشكل عاجل، فيما دعا لوضع خطة استراتيجية وتسخير إمكانيات وتنسيق جهود لحماية المجتمع من المخدرات.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، في بيان، إن أهم معركة يجب أن تخوضها الدولة اليوم هي القضاء على آفة المخدرات بشكل عاجل، باعتبار أن خطرها يفوق خطر داعش، وباتت تغزو معظم مدن العراق لا سيما المناطق الفقيرة والمحرومة، وتستهدف الركيزة الأساسية لبناء ونهوض المجتمع، ألا وهم الشباب"، معتبرًا أن انتشار المخدرات تهدد أمن المجتمع وتتّطلب تحركًا عاجلاً من أعلى المستويات للتصدي لها.

وأكد «الزاملي»، أن جلسة نقاشية موسعة تحت عنوان «آفة المخدرات في العراق بين الواقع والحلول»، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس هيئة المنافذ، ووكلاء وزارات الداخلية، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومدراء الأجهزة المعنية بمتابعة ومكافحة المخدرات في العراق، وعدد من أساتذة الجامعات والباحثين.

ودعا عضو هيئة الرئاسة الجهات ذات العلاقة إلى وضع استراتيجية شاملة تتضمن الآليات والمعالجات للوقوف بوجه هذه الهجمة الخبيثة المتمثلة بالمخدرات، وتسخير كل جهود وإمكانيات الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي لدعم معركة القضاء على هذه الآفة، مشددًا على أن مجلس النواب عازم على إصدار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الجهات المختصة لدعم عملها.

وجرى خلال الجلسة مناقشة أسباب انتشار المخدرات والإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية في التصدي لها، والخروج بجملة من التوصيات بينها: رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع خطوات مكافحة المخدرات، وتزويد الاجهزة الامنية بأجهزة حديثة للكشف عن المخدرات مع تشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب، إضافة لتفعيل الجهد الاستخباري عبر اعتقال المتاجرين بهذه الافة وتشديد العقوبات بحقهم، وإطلاق حملات توعوية واسعة للتحذير من خطر المخدرات، وتطوير المراكز والمنشأت الصحية المختصة لعلاج المتعاطين.