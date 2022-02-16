رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال التطوير بأقسام المستشفى الجامعى

تفقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال التطوير والتحديث بعدد من الأقسام بمستشفى الجراحة الجامعي، بحضور الدكتور عاصم العيسوي، عميد كلية الطب، و الدكتور حمدي محمد إبراهيم، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صفاء الدين، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أشرف الغندقلي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء.

وأكد ياسر مجدى حتاتة أن أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية تجري بوتيرة متسارعة لمواكبة الإقبال الكبير على الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الفيوم، والتي تستلزم تطويرًا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والتعقيم المركزي والعمليات الكبرى.

وترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور عاصم العيسوي عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذة ليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء المجلس.

خلال الاجتماع استعرض الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الخريطة الصحية للمحافظة وأعداد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والقوي البشرية من الأطباء وأطقم التمريض، كما استعرض الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن أعداد الإصابات بالفيروس بدأت تستقر خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

فيما استعرض الدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف تقريراً تفصيلياً، حول الهيكل الإداري للهيئة وأعداد السيارات، وأعداد الحوادث التي وقعت على الطرق السريعة للمحافظة والطرق الداخلية خلال الـ3 سنوات الأخيرة وجهود الهيئة في التعامل معها، كما استعرضت الدكتورة غادة هلال الخطة التنفيذية لإدارة تنظيم الأسرة للعام الحالي التي بدأت في 1/7/2021 وتنتهي في 30/6/2022، ومحاور الخطة وتحدياتها ومقترحات تطوير العمل والآداء.

كما استعرضت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، جهود المجلس في قضايا تنظيم الأسرة، والزواج المبكر، وختان الإناث، والتوعية السكانية والتربية السليمة للأولاد والشمول المالي.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الهدف من المجلس هو توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة باختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أهمية توحيد جهود جميع المشاركين في المجلس لوضع سياسة صحية عامة متناغمة ومتناسقة تتوائم مع الكثافة السكانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الشريكة، والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون التام بين جميع المستشفيات والعمل بكل جهد، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشيراً إلى أن الصحة هى أهم حق من حقوق المواطنين، لذا وجب علينا الاهتمام بها، وتوفير كافة السبل للارتقاء بها.

ووجه "الأنصاري" بتشكيل لجنة من المهندسين الاستشاريين من كلية الهندسة جامعة الفيوم، للمرور على مستشفى الفيوم العام ومعاينة كافة المباني الموجودة بها وإعداد تقرير شامل بشأن المباني التي تحتاج صيانة وتأهيل وتطوير والأخرى التي تحتاج إحلال وتجديد، مشدداً على عدم القيام بأي أعمال داخل المستشفى إلا بعد تقرير لجنة كلية الهندسة، كما وجه السكرتير العام المساعد بمراجعة المباني الحكومية غير المستغلة والتي تقع بالقرب من الطريق الدائري لاستخدام واحدة منها كمقر لإدارة القوافل الطبية وجراجات السيارات الخاصة بها.

كما طالب المحافظ بإعداد كشوف بأسماء الرائدات الريفيات المتميزات فى عملهن لتحفيزهن وتكريمهن من جانب المحافظة ومديرية الصحة، خلال الفترة القادمة.