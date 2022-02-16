«تطوير النيل» يزيل 75 ألف تعد بالحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة

أكدت وزارة الموارد المائية والري، إستمرار قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 20 إزالة في نطاق محافظات "أسيوط – الغربية – البحيرة "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75392 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختلفة.

تعدد أشكال وأحجام المخالفات على نهر النيل

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف من كافة أنواع وأحجام التعديات، وأيضًا من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات المائية سواء زراعية أو اقتصادية أو محطات مياه الشرب.

كما أكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، مواصلة التصدى لجميع أنواع التعديات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إحالة كافة المخالفات إلى النيابات العسكرية المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة من جديد، مع إزالتها فورياً، وذلك على نفقة المتعدين.

