التحقيق في مصرع شخص صدمته سيارة نقل بأطفيح

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة مصرع شخص صدمته سيارة نقل بالطريق الصحراوي بمركز أطفيح محافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد وقوع حادث بالطريق الصحراوي باطفيح ووجود مصاب.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب، والمقدم محمد احمد سعيد رئيس مباحث أطفيح وتبين أنه أمين شرطة من قوة قسم شرطة الصف، كان في طريقه لعودته إلى منزله بقرية صول، وأثناء ذلك صدمته سيارة نقل محملة بالحجارة أطاحت السيارة به وأصيب في رأسه فاقدا للوعي، وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.