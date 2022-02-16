الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع شخص صدمته سيارة نقل بأطفيح

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء،  التحقيق في واقعة مصرع  شخص صدمته سيارة نقل بالطريق الصحراوي بمركز أطفيح محافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد وقوع حادث بالطريق الصحراوي باطفيح ووجود مصاب.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب، والمقدم محمد احمد سعيد رئيس مباحث أطفيح وتبين أنه أمين شرطة من قوة قسم شرطة الصف، كان في طريقه لعودته إلى منزله بقرية صول، وأثناء ذلك صدمته سيارة نقل محملة بالحجارة أطاحت السيارة به وأصيب  في رأسه فاقدا للوعي، وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

قسم شرطة الطريق الصحراوي الأجهزة الأمنية مباحث الجيزة مصرع شخص صدمته سيارة التحفظ علي السائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين