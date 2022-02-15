بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أنهى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، زيارته إلى البحرين، والتي استمرت لمدة يومين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، ‏:"بينيت ينهي زيارة ناجحة ومثمرة جدًا إلى البحرين، أعرب فيها عن تقديره الكبير للعاهل البحريني وولي العهد، وتم الاتفاق على تعميق التعاون بين الشعبين اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، إلى زيارة إسرائيل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

في السياق ذاته، قال مصدر بحريني إنه من المتوقع أن يزور ولي العهد سلمان بن حمد، إسرائيل خلال العام الجاري.