مجلسا النواب والرئاسي الليبي يبحثان إنجاح المصالحة الوطنية وخارطة الطريق

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، في مدينة القبة، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث دعم المسار السياسي، ومتابعة آخر الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، استعرض الاجتماع جهود المجلسين الرئاسي والنواب في تعزيز حالة الاستقرار، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، والمحافظة على المسار السياسي لإنجاح خارطة الطريق وعبور هذه المرحلة، وصولاً للاستحقاق الانتخابي.

الرئاسي والدولة يبحثان مستجدات العملية السياسية

وعقدت رئاستا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، أمس الاثنين، اجتماعاً لمناقشة مستجدات العملية السياسية، ومتابعة آخر التطورات، وتم خلال اللقاء الترحيب بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، والتأكيد على دعم خارطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية.