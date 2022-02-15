تسمم 4 أطفال بسبب «كيس شيبسي» في الصف

أصيب 4 أطفال أشقاء بمدينة الصف اليوم الثلاثاء، بحالة تسمم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغًا بحدوث تسمم جماعي لـ4 أطفال بأحد المنازل في الصف.

وتبين من تحريات المباحث أن الأب اشترى منذ فترة كبيرة “كيس شيبسي” ولم يقترب منه أحدًا، وحين تناوله الأطفال صباح اليوم، أصيبوا بحالة إعياء شديدة تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من تحريات الأمن عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة.