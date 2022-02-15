السجن 3 سنوات لبائع ملابس بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش

السجن 3 سنوات لبائع ملابس أتخذ من تجارة الحشيش الغير شرعية مصدرًا للكسب

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات علي متهم بالاتجار في مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الفقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وتامر محمد رياض، وعمر احمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وأحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، “عادل أ م ”، 36 سنة، يعمل بائع ملابس ومقيم بعمر بن الخطاب بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، إلي محكمة الجنايات.

حيث أحرز المتهم في 14 أغسطس 2021 بدائرة قسم شرطة الزهور، بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا حشيش، وأثناء مرور نقيب الشرطة محمود عاطف سكين معاون مباحث قسم الزهور شهد المتهم محرزًا 13 قطعة من الحشيش المخدر فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر معه على هاتف.

وبمواجهته أقر باحراز الحشيش للاتجار والهاتف للاتصال بالعملاء.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمادة بنية اللون داكنة تحتوي المادة الفعالة للحشيش، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم غيابيًا، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 الف جنيهًا، عما اسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصروفات الجنائية، وذلك في القضية رقم 4945 لسنة 2021 جنايات الزهور والمقيدة برقم 1627 لسنة 2021 كلي بورسعيد.