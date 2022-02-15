الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف الحملات الرقابية على الكافيهات والمطاعم لضبط الأسعار

حملات رقابية على
حملات رقابية على الكافيهات والمحال بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتكثيف حملات الرقابة على الكافتريات والمحال العامة، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت العامة المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 75 حملة بنطاق جميع الأحياء خلال الشهر الماضي، تم خلالها المرور على 607 منشآت عامة (مطاعم- كافيهات- مقاهي-

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حملات رقابية على الكافيهات والمحال بالإسكندرية


حلواني)، وقد تمت مراجعة قوائم الأسعار، وتبين أن عدد المنشآت الملتزمة بقائمة الأسعار هو 166 منشأة، أما عدد المنشآت ثبت من خلال المرور أنها مخالفة لكنهم قاموا بتصحيح أوضاعهم وتجديد قوائم الأسعار هو 248 منشأة.

من  جانبه،  أوضح اللواء جمال رشاد؛ أنه تم تحرير 193 محضرًا للمنشآت المخالفة، منها 139 محضرًا لقيام المنشأة ببيع أصناف دون مراجعة واعتماد الإدارة العامة للسياحة، و51 محضر بيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الإدارة، و3 محاضر لعدم إعلان المنشأة عن قائمة أسعارها المعتمدة من الإدارة.

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حملات رقابية على الكافيهات والمحال بالإسكندرية

التعامل مع 90 شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد رشاد؛ أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع 90 شكوى واردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد التحقق من صحتها، وتحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة لقوائم الأسعار المعتمدة، مشيرًا إلى أن الإدارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ )، وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg، وتطبيق الإدارة علي Google play وكذلك app store.

حملات رقابية على الكافيهات والمحال بالإسكندرية
حملات رقابية على الكافيهات والمحال بالإسكندرية
الإسكندرية الادارة المركزية للسياحة والمصايف حملات الرقابة التفتيش على 607 من المحال العامة تكثيف الحملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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