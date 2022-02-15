الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب فى وفاة صديقه بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

تنقيب عن الاثار
تنقيب عن الاثار

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس صديق شاب توفى أثناء التنقيب عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لادعائه وفاته زورًا في حادث .

ادعى صديق المتوفى أنه لقى مصرعه في حادث سير، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة الشاب لبيان الأسباب التي أدت لوفاته، كما طالبت النيابة بتقرير طبي عن الإصابات التي لحقت به. 

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من محامية تفيد بوفاة شقيقها وادعاء صديقه نقاش "هو من حمل الجثة إلى المنزل" وفاته إثر حادث سير واصطدام دراجة نارية توك توك به، على غير الحقيقة. 

وبفحص البلاغ تبين عدم صحة رواية صديق المتوفي وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتضييق الخناق عليه أقر بوفاة صديقه إثر انهيار حفرة عليه خلال تنقيبهما عن الآثار داخل منزل، بمنطقة العمرانية. 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى المنزل، وعثر على حفرة بعمق 15 مترا وأدوات حفر، وتم ضبط مالك المنزل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة بجنوب الجيزة التنقيب عن الآثار صديق حبس التحقيقات

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وائل لطفي

الفن المصرى

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