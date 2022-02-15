جامعة المنيا تشارك في فوج الفتاة الجامعية بجامعة الأقصر

شاركت جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات "فوج الفتاة الجامعية" على مستوى الجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بجامعة الأقصر، تحت شعار "هي.. قادة وقيادة ".

يأتي تنظيم الفوج تأكيدا للدور الهام للمرأة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير لدعم وتمكين المرأة، وتنمية مهارات الفتاة الجامعية، وتمثيلها في كل الجهات من خلال إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030)، التي تساهم في مناهضة العنف ضد المرأة، والتأكيد على الدور الريادي للمرأة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت فعاليات الفوج العديد من المحاضرات التوعوية، حاضر فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين عن الأمن القومي المصري، ولقاء مفتوح عن الفتاة الجامعية والقيادة النسائية، كما تضمن البرنامج زيارات لأهم المعالم السياحية بمدينة الأقصر.

قام بالإشراف على الأعداد والتجهيز لمشاركة الوفد، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومثل الجامعة في هذا الفوج الطالبات المثاليات آية إبراهيم، والاء محمد بكلية الطب، وطالبات الاتحاد نورهان أحمد بكلية السياحة والفنادق، ومارولينا ملاك كلية الحاسبات، ورافق الوفد الطلابي هايلايد عايد مسؤول رعاية طلاب الوافدين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

يذكر أن وفدا من الطلاب الوافدين بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كان قد شارك في فعاليات "ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات"، الذي نظمته جامعة المنصورة، بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين بـ 28 جامعة يمثلون 36 دولة، وذلك بهدف تعزيز روح التضامن الإنساني باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام.