رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية بالاسم فقط بعد اعتمادها بـ 77.04%

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية قائمة محركات البحث في مصر على الإنترنت خلال الساعات الجارية بالتزامن مع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول رسميًا من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح 77.04 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية منذ قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لطلاب المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل وبلغ عدد الحاضرين (83695) طالب، بنسبة نجاح 77.04 %.

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للصم 83%، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 34 طالبًا، ضمن 41 من إجمالي المتقدمين والحاضرين.

كما اعتمد أبو ليمون، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80% بحضور 4873 طلاب من أصل 5323 طلاب تقدموا للامتحانات.

فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين في الصف الثالث الإعدادي 2022 53.85 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالب وعدد الناجحين 7 طلاب.

في السياق ذاته، قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021-2022 بلغ 83 ألفًا و839 طلاب وطالبات في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية بالاسم

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم أو رقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية من “هنا”.

وأعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.