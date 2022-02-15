الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية بالاسم فقط بعد اعتمادها بـ 77.04%

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية قائمة محركات البحث في مصر على الإنترنت خلال الساعات الجارية بالتزامن مع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول رسميًا من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح  77.04 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية منذ قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لطلاب المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل وبلغ عدد الحاضرين (83695) طالب، بنسبة نجاح  77.04 %.

وبلغت نسبة نجاح  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للصم 83%، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 34 طالبًا، ضمن 41 من إجمالي المتقدمين والحاضرين.

كما اعتمد أبو ليمون، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80% بحضور 4873 طلاب من أصل 5323  طلاب تقدموا للامتحانات.

فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين في الصف الثالث الإعدادي 2022 53.85 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالب وعدد الناجحين 7 طلاب.

في السياق ذاته، قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021-2022  بلغ 83 ألفًا و839 طلاب وطالبات في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04%

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية بالاسم 

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم أو رقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية من “هنا”.

وأعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية تيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية

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